Более 8 тысяч заявок поступило на губернаторский конкурс управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!»

Фото администрации КК

Интерес к управленческому конкурсу у жителей Кубани заметно растет. Число участников в 2020 году удвоилось по сравнению с 2018-м,и почти на 3 тысячи человек больше, чем в прошлом году.

Всего на конкурс поступило почти 8100 заявок из всех районов Краснодарского края и еще более пятидесяти регионов страны. Около 40% участников - молодежь.

– 38% участников младше 30 лет. На первом месте по числу заявок Краснодарский край, на втором - республика Адыгея, на третьем – Волгоградская область, – рассказали в управлении кадровой политики администрации края.

В тройку наиболее активных муниципалитетов Кубани по количеству регистраций в этом году вошли Армавир, Краснодар, и Динской район.

Со 2 октября начнется онлайн-тестирование знаний участников по государственному и муниципальному управлению и общей эрудиции.