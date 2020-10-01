В Краснодаре восстановили горячее водоснабжение в 220 жилых домах и 12 детсадах Фото: Анна МАЕВА

В Фестивальном микрорайоне Краснодара восстановлено горячее водоснабжение. Подача газа на котельную ОАО «АТЭК» — полностью возобновлена. Ее запустили 1 октября в 17:10. Это значит, что горячая вода вернулвсь в 220 жилых дома и 12 детских садов Фестивального микрорайона.

- ТЭК и ОАО «АТЭК» провело необходимую оплату задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за поставленный газ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте городского хозяйства мэрии краевой столицы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что причиной отключения стала задолженность ОАО «АТЭК» перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».