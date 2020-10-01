Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4

@gkavtodor

Во время подготовки территории под строительство Дальнего западного обхода Краснодара на М-4 «Дон» обнаружено захоронение древнего воина. В ногах у него - металлическое стремя. Специалисты предполагают, что это могила половецкого воина - настоящего богатыря, ростом под 190 сантиметров.

Рядом археологи нашли могилу семьи. В ней покоились мужчина и женщина и трое детей разного возраста. По мнению ученых, семью, скорее всего, погубила инфекционная болезнь. В погребении оказались редчайшие сосуды среднего бронзового века. В полуде сохранились зерна проса.

- Раскопки на месте строительства Дальнего западного обхода Краснодара начались в мае. Всего ученым удалось обнаружить 199 погребений, с ценными для науки предметами быта и оружием от эпохи бронзы до средневековья, - сообщили в пресс-службе «Автодора».

Находки пополнят коллекцию музея имени Фелицына в Краснодаре.