В Новороссийске спасатели при расчистке ливневки нашли краба

Фото: Алексей Одеров.

В Новороссийске спасатели расчищали ливневку после ливня и обнаружили живого краба.

- Краба выпустили рядом в чистую воду, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Он обратил внимание, что работы велись на улице Астраханской. Как оказалось, ливневка была забита старыми автомобильными шинами. Из-за этого вода текла по улице.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске спасатели помогли выбраться собаке из выгребной ямы. К счастью, животное не пострадало.