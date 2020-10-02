В 23 районах Кубани действует самый высокий класс пожароопасности

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Несмотря на пасмурную погоду, на Кубани в большинстве районов пожароопасно. Спасатели отмечают, что осенью коварны ветра, которые раздувают вспыхнувший огонь на обширные территории.

- На территории Краснодарского края в восьми районах действует четвертый класс пожароопасности, в 25 муниципальных образованиях самый высокий – пятый, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в 33 районах действует особый противопожарный режим. По данным на 2 октября за последние сутки на Кубани зарегистрировано три термоточки и один случай загорания сухой растительности.

Спасатели напоминают, что палы сухой травы, растительности на территории Российской Федерации запрещены.