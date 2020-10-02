В Туапсе после пожара в строительном вагончике нашли тело мужчины

Фото: СУ СК РФ по краю

Утром 1 октября вспыхнул огонь в нежилом помещении в поселке Лермонтово под Туапсе. Строительный вагончик, в котором случился пожар, находился на территории одного из санаториев. Густой черный дым увидели местные жители и сообщили спасателем. После тушения возгорания, пожарные обнаружили на месте обгоревшее тело.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении обнаружили тело 44-летнего мужчины. Обстоятельства и причины пожара, в результате которого погиб человек, сейчас устанавливаются, проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.