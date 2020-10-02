В октябре количество ярмарок в Краснодаре увеличат до 14

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В краевом центе все ярмарки выходного дня работают по субботам с восьми утра до трех часов дня. Сейчас из-за высокой температуры воздуха разрешается торговать только продукцией растительного происхождения — фруктами, овощами, ягодами и мёдом. А с 10 октября фермеры смогут выставить молочные и мясные продукты, а также рыбу. В связи с расширением ассортимента продукции количество ярмарок будет увеличено.

- До 10 октября число ярмарок, где кубанские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств смогут торговать бесплатно, возрастет до 14. С начала сентября их действует только восемь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе городской администрации.

3 октября откроются еще две ярмарки на улице Одесской, 48 и на улице Будённого - между Красной и Рашпилевской. А с 10 октября еще четыре – на Невкипелого, 31, Дзержинского, 213, в поселке Пашковский на улице Бершанской, 117 и в хуторе Ленина на Огородной, 62.

КОНКРЕТНО

Чтобы фермерам попасть на ярмарки, которые организованы по улицам Восточно-Кругликовская, 26, Героя Яцкова, 13, Уральская, 168, Каляева, 198, Захарова, 23, Одесской, 48 и Будённого, нужно обратиться в МУП «Карасунский» по телефонам: 8 (861) 234-24-60 и 234-24-61.

А ярмарки выходного дня на проспекте Чекистов, 9 и Думенко, 13 курирует отдел торговли Западного округа Краснодара, подробности можно узнать по телефону: 8 (861) 253-89-63

Чтобы реализовать свою продукцию на улице Зиповской, 34/Б, необходимо набрать ИП «Савенко», который отвечает за эту ярмарку. Телефон: 8-938-429-93-21.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава минсельхоза края проверил, можно ли попасть на ярмарку выходного дня в Краснодаре. Чиновник 20 минут звонил по номерам после того, как фермеры пожаловались на нехватку мест.