На дорогах Краснодара приставы устроили облавы на должников

Фото пресс-службы краевого УФССП РФ

В краевом центре судебные приставы провели серию рейдовых мероприятий по взысканию различных видов задолженностей. Представители закона дежурили на выездах из Краснодара в сторону станицы Елизаветинской, на Тургеневском и Яблоновском мостах, в районе шлюз Краснодарского водохранилища, на улице Мачуги и в районе поста ДПС под хутором Ленина.

- Приставы работали вместе с сотрудниками ДПС. Автомобили должников выявляли в потоке с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что за рейд был составлен 91 акт ареста имущества должников на общую сумму 26 миллионов 993 тысяч рублей. А на месте должники оплатили долги на сумму 2 миллиона 198 тысяч рублей.