В Геленджике и Туапсинском районе проверят соблюдение градостроительных норм

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В городах на побережье Краснодарского края проверят соблюдение градостроительного и земельного законодательства. В Геленджик и Туапсе в ближайшее время выедут специально созданные краевые комиссии. Эксперты исследуют точечную застройку и сохранение зеленого фонда муниципалитетов, а также выяснят, все ли новостройки обеспечены социальной инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни.

- Распоряжение о создании межведомственных рабочих групп подписал губернатор Краснодарского края, в их состав войдут руководители профильных министерств и ведомств, экологи. Оба муниципальных образования посетят комиссии во главе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что масштабную работу по наведению порядка в градостроительной сфере начали вести с Анапы, где были зафиксированы серьезные нарушения. После чего в городе-курорте сменился мэр. Затем ряд проблем выявили в Горячем Ключе.