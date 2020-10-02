После пожара в Утрише появился новый руководитель

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В конце августа под Анапой в заповеднике Утриш полыхали реликтовые леса. Огонь уничтожил территорию в больше чем 100 гектаров. После случившегося директора заповедника сняли с должности, а также в отношении него возбудили уголовное дело за халатность.

Нового руководителя заповедника назначили только через месяц. Им стал Олег Козырев.

- Исполняющим обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Утриш» назначен Олег Козырев. Ранее он занимал должность заместителя директора по экологическому просвещению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители природоохранной зоны.

Нового руководителя уже официально познакомили с коллективом.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в летних пожарах на Черноморском побережье погибли сотни видов животных.