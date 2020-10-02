В розыск объявлены двое 13-летних подростков из Анапы

Мальчики пропали сутки назад. Фото: ОМВД по Анапе

Двое мальчиков сбежали из социально-реабилитационного центра в селе Юровка под Анапой. Подростки из неблагополучных семей были помещены туда пока не наладится ситуация с родителями.

- Дети сбежали 30 сентября. Это Васильев Александр Александрович, 02.11.2007 г.р., и Лазарев Вячеслав Олегович, 10.11.2006 г.р., - сообщает газета "Анапское Черноморье".

Ребята были одеты в школьную форму с рюкзаками синего цвета. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Полицейские Анапы начали поиски. Прочесывают местность и волонтеры.

- Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые располагают информацией об их местонахождении, обращаться в дежурную часть по телефону: 8(86133) 4-68-82, - поясняют "КП" - Кубань" в пресс-службе ОМВД по городу Анапе.

Напомним, в Адыгее продолжаются также поиски 17-летней Анастасии Ковган.

Берегите детей!