Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 2 октября превысило 100 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 2 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердился 101 новый случай заражения COVID-19. Впервые с 9 августа число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за 100 человек.

- В Краснодаре заболело 46 человек. В Сочи, Северском и Тихорецком районах – по шесть. В Ейском районе положительный результат на коронавирус получили пять пациентов. По четыре инфицированных человека выявили в Павловском, Туапсинском и Темрюкском районах, по три – в Выселковском и Калининском. Два человека заболели в Белоглинском районе. По одному случаю зафиксировано в Новороссийске, Горячем Ключе, Анапе, Белореченском, Славянском, Новокубанском, Крымском, Абинском, Красноармейском, Крыловском, Кавказском, Апшеронском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших выявлено 27 детей: 24 ребенка находятся в больницах Краснодара, по одному – в Северском, Павловском и Крымском районах.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 34 пациента, еще четверо – на ЭКМО.