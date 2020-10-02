Лукойл построит солнечную электростанцию в Краснодарском крае

Мощность объекта составит 2,35 МВт, а для его размещения будут использованы не задействованные в производстве участки Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Проект станет участником программы господдержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии. Вся произведенная электроэнергия будет поставляться территориальной сетевой организации по специальным тарифам в рамках долгосрочного договора сроком на 15 лет. При функционировании СЭС должен быть соблюден минимальный коэффициент использования мощности, а при строительстве применены оборудование и услуги, на 70% локализованные в России.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Строительство СЭС в Краснодарском крае станет очередным проектом программы ЛУКОЙЛа в области устойчивого развития. Компания ориентирована на развитие «зеленой генерации» в регионах присутствия с подходящими климатическими условиями и действующими программами поддержки ВИЭ. Ввод электростанции позволит вырабатывать около 3 млн кВт*ч в год «чистой» электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов до 1,5 тысяч тонн СО2 в год.