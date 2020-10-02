На Кубани за сутки коронавирусом заболели 27 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 2 октября за последние сутки в Краснодарском крае COVID-19 заразился 101 человек. Среди зараженных – 28 детей.

- Среди заболевших коронавирусом за сутки выявлено 27 детей: 24 ребенка находятся в больницах Краснодара, по одному – в Северском, Павловском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что количество заболевших детей за день на Кубани достигло такой высокой отметики второй раз за время пандемии. 28 несовершеннолетних было выявлено по данным статистики на 24 сентября, в остальные дни в среднем в сентябре фиксировалось 10, максимум 15, заболевших коронавирусом несовершеннолетних.