В Сочи в ДТП пострадал пешеход

Фото отдела пропаганды БДД по краю

ДТП случилось 1 октября около шести часов вечера в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, 29-летний молодой человек ехал на «Хендай Елантра» по улице Калинина. Водитель не заметил мужчину, переходящего дорогу, и сбил его.

- Водитель на иномарке допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 68-летнего мужчину с травмами госпитализировали. По данному факту проводится поверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 1 октября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 23 ДТП, в которых 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Из них произошло девять наездов на пешеходов, пять из них произошли по вине самих пешеходов.