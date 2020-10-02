В Краснодарском крае умерли еще пять человек с коронавирусом

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На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 2 октября за последние сутки в регионе зафиксировано пять летальных случаев.

- В Лабинской ЦРБ скончалась 31-летняя жительница Армавира. Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на новую инфекцию был положительный. Пациентка получала все необходимое лечение, но спасти ее не удалось. Также женщина страдала сопутствующими заболеваниями: кардиомиопатией, хронической сердечной недостаточностью и анемией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодаре умер 69-летний мужчина с коронавирусом, также у него были гипертоническая болезнь и сахарный диабет. В краевой больнице №2 скончалась 80-летняя жительница Выселковского района с подтвержденным COVID-19 и сопутствующими болезнями почек и сердца.

Еще два человека 70 и 80 лет умерли в инфекционной больнице Сочи. Мужчины наряду с коронавирусом имели ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 2 октября за последние сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели больше сотни человек, среди них 27 детей.