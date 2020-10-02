В Краснодаре на улице Ленина перекрыли движение из-за прорыва трубы

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В краевом центре утром 2 октября прорвало водопроводную трубу в районе улица Ленина. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Чтобы полностью устранить последствия, рабочие перекрыли дорогу.

- Движение транспорта временно ограничили на участке улицы Ленина от. Фрунзе до Кубанской Набережной. Для автомобилистов открыта одна полоса — от Кубанской Набережной до Фрунзе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что порыв произошел на участке, где сети на старые, чугунные, построенные ещё в 50–60 годы. Рабочие в настоящее время снимают асфальт и копают яму, чтобы найти дырку и отремонтировать ее. Работы ведутся без отключения жителей от водоснабжения.

Стоит отметить, что на участке, где ведутся восстановительные работы, выставлены предупреждающие дорожные знаки. Устранить аварию на сети и полностью восстановить движение транспорта по всем полосам планируют 2 октября к 10 часам вечера.