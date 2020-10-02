В одной из школ на Кубани сократили уроки и закрыли на карантин столовую

У работников столовой подозревают коронавирус

В одной из школ Динского района до понедельника, 5 октября, закрыли на карантин столовую.

- В школе два повара ушли на больничный с диагнозом ОРВИ. Это повод, чтобы изолировать пока детей от помещения и сотрудников столовой, - сообщает газета "РВС" Динского района.

Пока в столовую в школе решили никого не пускать.

- Управлением образования администрации МО Динского района был подписан приказ об организации обучения. И с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения, возникновения и распространения инфекционного заболевания в детском коллективе, согласно нормам СанПиН*, принято не превышать 3,5 часа нахождения ребенка в образовательном учреждении с 01.10.2020 года по 05.10.2020 года включительно (по СанПиНу, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов), - цитирует издание замглавы администрации Динского района Александра Фисуна.

К слову, сегодня, 2 октября, зафиксирован рост заболевших в сутки до 101 человека. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 18 октября. В это время рекомендовано носить защитные маски и обрабатывать поверхности и руки антисептиками.