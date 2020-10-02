На Кубани 40 учителям присвоили звание заслуженного

Педагогов поздравили и вручили награды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Накануне Дня учителя 40 педагогам Краснодарского края присвоили звания заслуженных. В Краснодаре их собрали, чтобы поздравить и вручить награды.

– То, что вы сумели за два месяца дистанционного обучения в итоге дать более 300 стобалльников – это дорогого стоит. Это значит, что все знания, которые вы вложили, не были утеряны. Вы за время дистанционного обучения показали такой высший пилотаж, что другие регионы на нас равняются. Мощно запустили уроки на телевидении, онлайн-программы, все учителя были вовлечены в этот процесс. Вы показали выдающиеся результаты, – сказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Вице-губернатор края также подчеркнула, что сегодня особенное внимание уделяется обеспечению эпидбезопасности в школах. И нужно приложить максимум усилий, чтобы не вернуться к дистанционному обучению.

Напомним, родителей, которые приводят детей в школы и детсады, попросили носить маски.