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В Краснодаре сотрудник налоговой за 55 000 рублей незаконно поставил на учет фирму

37-летнего начальника одного из отделов будут судить за посредничество во взяточничестве
Варвара ДЫМ
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За 55 000 рублей сотрудник налоговой поставил фирму на учет

За 55 000 рублей сотрудник налоговой поставил фирму на учет

Фото: Артем КИЛЬКИН

Об этой сделке силовики узнали, когда расследовали дело о незаконном обналичивании денег одной из фирм в Краснодаре. Следовали изъяли мобильники всех, кто был под подозрением, и нашли в телефоне одного из них занятную переписку.

В ней говорилось о том, что один из сотрудников налоговой инспекции Краснодара за определенную сумму поставил на налоговый учет организацию, у которой не было для этого соответствующих документов. А уже потом через эту компанию и проводились деньги.

Когда следователи стали все проверять, выяснилось, что к незаконной сделке может быть причастен 37-летний Виталий Б. – начальник правового отдела одной из налоговых инспекций Краснодара.

- Сотрудник налоговой получил от человека, который представлял интересы потребительского кооператива «Приморский», 55 000 рублей для якобы последующей передачи неустановленному должностному лицу в налоговой инспекции, в целях восстановления исключенного юридического лица гаражно-лодочного кооператива в реестре юридических лиц, - говорит «КП»-Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

То есть взял деньги, чтобы зарегистрировать фирму, у которой были не в порядке документы.

- В отношении начальника правового отдела было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), - пояснил Иван Сенгеров. Если суд докажет вину сотрудника налоговой инспекции, ему может грозить либо крупный штраф, либо лишение свободы. Максимальное наказание за такое преступление - до семи лет за решеткой.

Криминал