Суд назначил 240 часов работ активистке за участие в нежелательной организации

Защита активистки собирается обжаловать решение

Суд в Краснодаре приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ за участие в нежелательной организации.

Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ") в отношении Антоновой является первым в российской практике, которое дошло до суда, сообщает ТАСС.

Краснодарской активистке инкриминировали то, что она развернула флаги желтого цвета с логотипом "Открытой России" на митинге, провела пикет у мэрии Краснодара, а также сделала несколько репостов новостных статей с символикой "Открытой России" в социальных сетях.

Защитники Яны Антоновой собираются обжаловать приговор.