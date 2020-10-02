В Сочи спрогнозировали смерчи, сход селей и подтопления из-за сильнейших ливней

Непогоду спрогнозировали в ближайшие часы Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Краснодарском крае 2 октября продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде.

- В Сочи ожидается шквалистый ветер до 22 м/с и сильнейшие ливни, - прогнозируют синоптики.

До конца суток 2 октября возможен подъем уровня рек, а в горной местности возможен сход селей.

Более того, есть опасность формирования смерчей на участке Магри- Веселое.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. На дороги и низменные участки готова выехать водооткачивающая техника.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.