На Кубани осудят "черных лесорубов"

Суд определил меру вины обвиняемых

В Каневском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса. Трое жителей в возрасте от 31 до 68 лет пойдут под суд.

По версии следствия, предприниматель по договору с фермером вместе с наемными рабочими срубил 850 деревьев различных пород на территории лесного фонда Каневского района.

- Никаких разрешений на это он не имел и причинил тем самым ущерб на сумму в 42,3 миллионов рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Двое из трех обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, а третий подался в бега. Он находится в федеральном розыске.

По этой статье уголовного кодекса они могут сесть в тюрьму на срок до семи лет.

Материалы расследования уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.