На Кубани изменится расписание движения пригородных поездов

Перемены графика связаны с футбольным матчем

"Ласточки", следующие по маршруту "Сочи - Имеретинский курорт" поедут по другому расписанию 4 октября. Это связано с футбольным матчем Премьер-лиги.

В это день электрички не будут останавливаться пунктах Известия и Олимпийская деревня.

Напомним, стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповом этапе Лиги Чемпионов. Жеребьевка турнира завершилась 1 октября в Женеве. «Быки» при жеребьевке попали в группу E. Соперниками «Краснодара» стали испанская «Севилья», лондонский «Челси» и французский «Ренн».

Домашние матчи «Краснодара» на групповом этапе Лиги Чемпионов пройдут со зрителями. Такое решение приняли в УЕФА.

- На каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, - сообщают в УЕФА.