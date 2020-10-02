«Россети» отчитались о полной готовности Кубани в преддверии зимы

О состоянии электросетевого комплекса региона присутствующим рассказал глава ПАО «Россети» Павел Ливинский. Он отметил, что основные ремонтные работы на юге России на 100%. На эти цели холдинг выделил 5,6 миллиардов рублей

За прошедшие 3 года компания «Россети» добилась снижения аварийности в сетях 110 кВ и выше на территории Южного федерального округа на 21 %. Это означает большую надежность в подаче электроэнергии потребителям. Что касается подготовки к предстоящей зиме, то компания уже сформировала аварийный запас материалов и оборудования. Также подготовлено необходимое количество резервных источников питания и проведены 147 пробных плавок гололеда.

Отмечается, что ГК «Россети» вкладывают серьезные средства в развитие электросетевой инфраструктуры ЮФО. В 2020 году на эти цели затрачено почти 19 млрд рублей. Компания планирует ввести в эксплуатацию более 1000 километров ЛЭП и свыше 1500 МВА трансформаторной мощности. Одним из самых масштабных проектов этого года стало строительство цифровой трансформаторной подстанции на 110 кВ в Краснодаре. Также была отремонтирована подстанция «Садовая» (220 кВ) в Волгограде.

Наконец, холдинг активно работает над развитием сетей, поставляющих энергию к портам Азово-Черноморского бассейна. Только в текущем году были построены заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.

Напомним, в ЮФО ГК «Россети» представляют следующие структуры: «Россети Кубань», «Россети Юг», «Россети ФСК ЕЭС». Кроме этого объемами малой генерации управляет компания «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС».