На подготовку к отопительному сезону на Кубани выделят 5 млрд рублей

Министр энергетики Новак провел совещание в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи с рабочим визитом сегодня, 2 октября, находится министр энергетики РФ Александр Новак. Вместе с руководством Краснодарского края он оценил уровень подготовки региона к отопительному сезону.

- В Краснодарском крае идет активное строительство жилья, ежегодно сюда переезжают тысячи людей. Поэтому нам необходимо оценить возможности региона к новым энергетическим подключениям, - сказал он.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на подготовку к зиме из всех источников финансирования направлено 5 миллиардов рублей.

К отопительному сезону готовы все объекты, в том числе 2801 котельная, более трех тысяч километров тепловых и почти 29 тысяч километров водопроводных сетей.