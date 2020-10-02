Из-за ремонта тоннеля электрички поедут по другому графику в Краснодарском крае

Ласточки и поезда поедут по новому расписанию

Ремонт в Большом петлевом тоннеле в районе станции Индюк участка Армавир – Белореченская – Туапсе начнется 13 октября. В связи с этим изменится расписание дальних и пригородных поездов.

Составы будут перенаправлены на участок Краснодар –Горячий Ключ – Туапсе.

В частности, изменен маршрут следования 5 пассажирских поездов: №79/80 Архангельск – Адлер, №139/140 Барнаул – Адлер, №309/310 Воркута – Адлер, №601/602 Ставрополь – Адлер, №679/680 Владикавказ – Адлер, включая беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер.

Кроме того, временно выведут из расписания дневные экспрессы №811/812 Армавир – Имеретинский курорт, №813/814 Майкоп – Адлер, №821/822 Краснодар – Имеретинский курорт, «Ласточка» №807/808 Ростов – Имеретинский Курорт будет ходить по сокращенному маршруту Ростов – Краснодар-1.

Чтобы транспортная доступность не пострадала, на этих участках будет курсировать автотранспорт.