Завершены поиски двух мальчиков, сбежавших из детдома под Анапой

Мальчики живы

13-летние мальчики, сбежавшие из реабилитационного центра в селе Юровка под Анапой, найдены. Они ушли прямо со школьных занятий в детдоме, куда помещены из-за неблагополучности в семьях.

- Сейчас с ними все в порядке. Они живы и здоровы, - сообщили в соцсети волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, в Адыгее продолжаются также поиски 17-летней Анастасии Ковган.

Волонтеры "Лиза Алерт" и полицейские распространяют ориентировки и прочесывают территорию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Девочка пропала, когда уехала в Краснодар 8 часов утра 18 сентября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

- В ходе осмотра места происшествия, в домовладении, в котором проживает несовершеннолетняя, обнаружены личные вещи, мобильный телефон последней и паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по республике Адыгея. - Следователями-криминалистами получена детализация телефонных звонков с ее номера С учетом этой информации приступили к отработке круга общения несовершеннолетней.

Девочка была одета в Короткое черное платье, капроновые колготки и черные кроссовки. У нее темные волосы до плеч и голубые глаза. Просьба всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, звонить в полицию или СК.

Берегите детей!