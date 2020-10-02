На Кубани за нарушение масочного режима на транспорте составлен 191 протокол. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае выявлены нарушения масочного режима в транспорте и общественных местах. Так по данным регионального минтранса, мониторинговые группы обследовали около 37 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Проверки показали, что масками не пользуются 4% водителей и 45% пассажиров. Составлен 191 протокол об административных правонарушениях

– Наиболее тяжелая ситуация складывается в крупных городах, особенно в Краснодаре. Большинство пассажиров не носят маски и перчатки, подвергая опасности свою жизнь и других пассажиров, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В краевом оперативном штабе считают, что нарушения масочного режима привело к ухудшению эпидобстановки. Там напомнили, что за прошедшие 24 часа в регионе выявлен 101 инфицированный COVID-19.