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На Кубани за нарушение масочного режима на транспорте составлен 191 протокол

Наиболее тяжелая ситуация складывается в крупных городах, особенно в Краснодаре
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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На Кубани за нарушение масочного режима на транспорте составлен 191 протокол.

На Кубани за нарушение масочного режима на транспорте составлен 191 протокол.

Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае выявлены нарушения масочного режима в транспорте и общественных местах. Так по данным регионального минтранса, мониторинговые группы обследовали около 37 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Проверки показали, что масками не пользуются 4% водителей и 45% пассажиров. Составлен 191 протокол об административных правонарушениях

– Наиболее тяжелая ситуация складывается в крупных городах, особенно в Краснодаре. Большинство пассажиров не носят маски и перчатки, подвергая опасности свою жизнь и других пассажиров, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В краевом оперативном штабе считают, что нарушения масочного режима привело к ухудшению эпидобстановки. Там напомнили, что за прошедшие 24 часа в регионе выявлен 101 инфицированный COVID-19.

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