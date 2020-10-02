Масочный режим: на Кубани наказали 191 нарушителя

Действие режима никто не отменял. Фото: мэрия Краснодара

В Краснодарском крае за игнорирование требований эпидемиологов носить маски в транспорте и других общественных местах наказали 191 человека. За невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности, который, к слову, действует до 18 октября, они получили уведомление о необходимости заплатить штраф по ст.20.6.1 КоАП РФ от одной до 30 тысяч рублей.

- Эпидобстановка в Краснодарском крае очень тревожная. За последние сутки, 2 октября, количество больных увеличилось на 101 человек, и таких значений эти цифры достигали лишь в августе, - сообщают в оперштабе по коронавирусу.

Краевые службы обеспокоены, что с наступлением холодов увеличится число больных ОРВИ и гриппом, а значит, это ляжет дополнительной нагрузкой на медиков. Поэтому контроль за ношением масок в общественных местах будет усиливаться.

Они отмечают, что чаще всего встречаются с игнорированием несложных правил в городах Краснодарского края.