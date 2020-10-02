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Коронавирус Covid-19

В оперштабе по коронавирусу объяснили, почему на Кубани увеличилось число больных

За сутки оно выросло на 101 человека
Ева МУР
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Эпидобстановка ухадшилась, потому что никто не носит масок

Эпидобстановка ухадшилась, потому что никто не носит масок

В Краснодарском крае сегодня, 2 октября, отмечается рост числа больных коронавирусом. За последние два месяца оно впервые перевалило за сто человек. В оперштабе прокомментировали текущую эпидостановку.

- Она ухудшается из-за того, что не соблюдаются элементарные правила безопасности, - заявили в краевом штабе.

И обратились к жителям региона с настоятельной просьбой, не игнорировать требования Роспотребнадзора.

- Мыть руки, дистанцироваться от окружающих в общественных местах, носить маски в транспорте - это то, что может уберечь от заражения коронавирусом, - озвучили их в ведомстве.

Напомним, за нарушения режима повышенной готовности, одним из пунктов которого является все выше перечисленное, наказали 191 человека. На них составлены протоколы и вынесено решение о штрафах от одной до 30 тысяч рублей.

К слову, вводить карантин или другие ограничения, аналогичные тем, что были в весной, власти региона пока не собираются.