Вениамин Кондратьев предложил создать механизм бесплатного строительства подводящих газовых сетей к домам Фото: Анна МАЕВА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать механизм бесплатного строительства подводящих газовых сетей к домам. По мнению главы региона, это должно быть сделано на федеральном уровне. Данный вопрос был поднят на встрече министра энергетики РФ Александра Новака и Вениамина Кондратьева.

- У людей возникают справедливые вопросы и возмущения, когда газ идет по их улице, но в дома не заходит. Чтобы внедрить такое предложение, нужно внести изменения в федеральный закон о газоснабжении и прописать, что отводы являются неотъемлемой частью распределительного газопровода, - считает губернатор.

Александр Новак сообщил, что вопрос строительства подводящих сетей прорабатывается на уровне федерации, в ближайшее время его намечено обсудить на совещании под председательством премьер-министра.

Как пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в случае принятия поправок жителям не придется платить за проведение газопровода до своего участка. Напомним, что уровень газификации на Кубани выше среднероссийского - 83%.