За неделю в Краснодаре скосили почти 700 гектаров амброзии

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Каждую неделю в краевом центре выходят рейдовые группы по покосу травы. Они выявляют места произрастания карантинного сорняка и уничтожают его.

- Специалисты проверяют территории стройплощадок, прилегающие территории организаций и многоквартирных жилых домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также амброзию рабочие косят в частном секторе, на участках ИЖС, возле образовательных учреждений, больниц и поликлиник и на территориях кладбищ..

- За неделю растительность убрали на площади 674 гектаров, - добавили в мэрии.

По вопросам произрастания карантинной растительности жители Краснодара могут обращаться по телефону «горячей линии» ЕДДС — 050.