В Краснодаре служба по содержанию сетей продолжает чистить ливневки

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В краевом центре каждый день работает муниципальная служба по содержанию сетей ливневой канализации. Больше чем за год рабочие прочистили 214 км коллекторов, в том числе отработали заявки по 671 адресу и привели в порядок 6309 дождевых колодцев.

- В течение недели служба выехала на 21 адрес. Сотрудники расчищали от ила и грязи сети на улицах Тепличная, Тургенева, Трудовой Славы, Чкалова, Российская, Гагарина, Продольная, Ремесленная, Бульвар Строителей, Кореновская, Индустриальная, Постовая и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что с марта этого года службу расширили, теперь в её распоряжении 12 машин: поливомоечные и илососные.

Также в Краснодаре продолжают проверят, на сколько хорошо работает ливневая система на разных участках города.