Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 3 октября достигло 106

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 3 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 106 новых случаев заражения COVID-19. Более сотни зараженных человек выявляют второй день подряд.

- В Краснодаре заболели 47 человек, в Сочи – 13, в Анапе – восемь. По семь пациентов получили положительный анализ на COVID-19 в Новороссийске и Кущевском районе, пять – в Горячем Ключе, четыре – в Северском районе. По три человека с коронавирусом прибавилось в Белореченском, Славянском и Абинском районах, два – в Красноармейском. По одному заразившемуся пациенту выявлено Геленджике, Армавире, Ейском и Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В числе заболевших 12 детей. Они находятся в Краснодаре, Горячем Ключе и Кущевском районе.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 36 человек, еще четверо – на ЭКМО.