«Пилили деревья, спасали собак»: Служба спасения Краснодара выезжала на помощь 77 раз

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Каждый день в службу спасений краевого центра поступают десятки звонков. Все вызовы очень разные. В мэрии рассказали, кому спасатели помогали на этой недели.

- С 26 сентября по 2 октября аварийно-спасательная служба участвовала в ликвидации семи пожаров. Также специалисты спилили два аварийных дерева, которые могли упасть на тротуар и газовую трубу, и помогали на трех ДТП - с помощью специальной техники водителей и пассажиров доставали из повреждённых автомобилей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помогали сотрудники муниципальной службы, в том числе, и животным. На улице Сормовской спасатели достали собаку, упавшую в бетонный колодец. А на Эрмитажной вызволили из беды дворняжку, застрявшую в заборе.

Стоит отметить, что городская Служба спасения работает круглосуточно. При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112».