В Краснодаре педагогов поздравили с профессиональным праздником

В первую субботу октября отмечается День работников образования Кубани, а всероссийский День учителя празднуют 5 октября. Педагогов и ветеранов отрасли поздравили мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Краснодар растёт и развивается во многом благодаря вам, вашему профессионализму, самоотверженности и заботе о подрастающем поколении. Огромные слова благодарности всем педагогам нашего города. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за терпение и заботу о наших детях, - написал в Telegram-канале глава города.

В Краснодаре сейчас работают 93 школы и 27 учреждений дополнительного образования, а также девять учреждений, которые занимаются спортивной подготовкой, 16 детских школ искусств и две художественные школы. Стоит отметить, что в школах работают шесть тысяч педагогов и почти 1,4 тысячи краснодарцев трудятся в системе дополнительного образования.

- Уверен, что для нашего города учитель - самая нужная профессия. У нас ежегодно растет количество учеников, в этом году за парты сели 160 тысяч юных краснодарцев, из них 18,8 тысяч первоклассников. Только представьте, целый небольшой город школьников, - добавил мэр Краснодара.