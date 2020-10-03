В Краснодаре водитель избил пешехода

скриншот с видео, Типичный Краснодар

Инцидент произошел в краевом центре на улице Московской у остановки «Ангарская улица». По предварительным данным, водитель «Mitsubishi» начал движение, когда молодой человек еще переходил дорогу по пешеходному переходу. После чего между участниками дорожного движения завязалась перепалка.

В сети появилось видео с регистратора машины, которая ехала позади. На нем видно, как водитель набросился на пешехода с кулаками.

- Водитель решил меня не пропускать. Он открыл окно, начал кричать, что долго перехожу дорогу. Я ответил, что тут пешеходный переход. После чего он вышел и избил меня, - рассказал пострадавший в соцсетях.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Пешеход уже написал заявление в полицию. Выясняются все обстоятельства случившегося.