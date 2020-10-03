В Сочи на границе задержали партию контрабандных сигарет

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

На российско-абхазской границе пограничники поверили одну из подозрительных машин и не прогадали. В машине специалисты нашли спрятанную табачную продукцию.

- В Адлере гражданин Республики Абхазия на легковом автомобиле пытался незаконно провезти сигареты. Три тысячи пачек мужчина спрятал в задней части машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выявленная табачная продукция изъята. В ближайшее время в отношении мужчины примут меры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи остановили два внедорожника, в которых нашли тайники. Водители скрывали товар из Абхазии, подлежащий декларированию. При проверке в одной из машин товар находился в полости бензобака, в другой - хранилище было создано в сидении.