На Кубани умерли еще два человека с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 3 октября за последние сутки произошло еще два летальных случая в Ленинградском районе и Армавире.

- В Ленинградской ЦРБ скончалась 67-летняя жительница Крыловского района. Она была госпитализирована с двусторонней пневмонией и подключена к ИВЛ, коронавирус также дал положительный результат. Женщина наряду с COVID-19 страдала ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью, стенокардией напряжения, гипотиреозом и язвенной болезнью желудка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

А в инфекционной больнице №4 Армавира умерла73-летняя местная жительница. У нее также наблюдалась двусторонняя пневмония вместе с положительным анализом на коронавирус. И также имелись сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

В настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 36 человек, еще четверо – на ЭКМО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 3 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 106 новых случаев заражения COVID-19. Более сотни зараженных человек выявляют второй день подряд.