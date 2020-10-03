Губернатор Кубани предложил вести учет электросетевого хозяйства «Россетям»

Фото пресс-службы администрации края

Вениамин Кондратьев заявил, что в крае необходимо провести консолидацию энергосистем на базе госпредприятия "Россети Кубань". Такие меры повысят надежность энергоснабжения. Данный вопрос поднимался на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком.

- Нужно консолидировать энергосети, так как текущая ситуация говорит о том, что спрашивать в целом не с кого: поставки идут по-разному, все получают прибыль, а в итоге износ сетей колоссальный, инвестпрограммы на бумаге имеются, а в реальной жизни их нет. Я за то, чтобы учет электросетевого хозяйства вела госкомпания «Россети Кубань», - заявил Кондратьев.

Глава минэнерго поддержал идею и акцентировал, что такие меры нужно принимать не только в Краснодарском крае, но и в каждом субъекте страны.

- Когда мы объединяем электросети, то, в том числе, уменьшаем объем нагрузки на потребителей и тарифную нагрузку, - добавил Александр Новак.

Стоит отметить, что с наплывом туристов в летние месяцы нагрузка на энергосистему увеличивается, часто происходят аварийные отключения из-за изношенности сетей. Общая мощность энергетических станций края равна 2,1 тысяч МВт, при максимальной нагрузке на сети в пиковые моменты в более чем 5 тысяч МВт. Из-за этого электроснабжение потребителей края осуществляется в частности из Ростовской области и Ставропольского края в объемах до 3 тысяч МВт.