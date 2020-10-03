Театр защитника Отечества в Краснодаре откроется в декабре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время в краевом центре ведется реконструкция Театра защитника Отечества. Работы по обновлению находятся уже на завершающем этапе. Сдать объект планируется в декабре.

- Специалисты уже расчистили фасады, фойе второго этажа и поверхности внутри здания, воссоздали лепной декор малого зала, установили дверные и оконные проемы, заложили утраченный кирпич на фасаде здания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас на объекте работают 90 человек, которые укрепляют дверные и оконные проемы, производят отделочные работы и устанавливают перегородка. Также ведется реставрация фасада и фойе. Чтобы привести театр в порядок, из краевого бюджета было выделено около 490 млн рублей.