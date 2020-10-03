На Кубани полицейский прострелил ногу напавшему на него мужчине

По данному факту проводится проверка

В одном из кафе в станице Старощербиновской произошел конфликт. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что его дочь бьют. На место незамедлительно выехал наряд.

- На место приехали полицейские, которых встретили двое агрессивных молодых людей. Когда сотрудники потребовали прекратить дебош, один из парней накинулся на представителя власти и попытался забрать табельное оружие, угрожая расправой. После этого полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, но злоумышленник не отреагировал. Тогда страж порядка выстрел парню в ногу и ранил его, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время оба нарушителя задержаны. Ими оказались неоднократно ранее судимые местные жители. Сотрудники полиции оказали раненому задержанному доврачебную помощь и передали медикам.

- В отношении одного из участников конфликта составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Второй госпитализирован, - сообщили «КП»- Кубань» в краевом ГУ МВД.

Также в ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Раненому молодому человеку может грозить до пять лет лишения свободы.