На Кубани осудили юриста, просившего для должностных лиц 5,5 млн рублей

Приговор не вступил в законную силу

42-летний мужчина очень хотел купить гостиницу. На одном из интернет-площадок он нашел подходящее объявление. Но риелтор сказал, что этот объект нельзя использовать в качестве отеля, и передала контактные данные 49-летней жительницы города Анапы. Женщина представилась юристом и пообещала помочь перевести участок в иную категорию земель.

- Юрист сообщила покупателю, что ей нужно 5,5 миллионов рублей для передачичасти денег должностным лицам суда за принятие нужного решения. Мужчина согласился, но сообщил о данном требовании в правоохранительные органы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщина была задержана сотрудниками ФСБ по краю во время передачи денег. Суд уже вынес ей приговор.

- Юристу назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - добавили в ведомстве.