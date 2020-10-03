В Геленджике в ДТП с грузовиком погибла женщина

Фото пресс-службы краевого ГУ МВД РФ

Смертельная авария произошла в городе-курорте вечером 2 октября. По предварительным данным, у грузовой машины МАН, за рулем которой был 53-летний водитель, на закруглении дороги занесло полуприцеп на встречную полосу. В результате задняя часть тягача влетела в иномарку, в которой ехала семья.

- ДТП случилось на федеральной трассе. В аварии погибла 32-летняя пассажирка легкового автомобиля. В больницу были доставлены с травмами различной степени тяжести двое детей 9 лет и 1 года, а также водитель иномарки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.