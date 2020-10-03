В Краснодаре продолжают восстанавливать дом на Российской после пожара

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Напомним, что в ночь на 13 сентября полностью сгорел мансардный этаж многоквартирного дома по улице Российской, 267/6. Огонь уничтожил 54 квартиры, площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

Восстановительные работы в многоэтажке идут больше трех недель. Сейчас на выгоревшем мансардном этаже дома строители выкладывают камнем стены, монтируют профнастил и устанавливают окна.

- Сейчас идут подготовительные работы к заселению людей в блок-секции на нижних этажах: ремонтируют квартиры, на лестничных маршах меняют поврежденную плитку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что кровлю в доме планируют полностью постелить до 14 октября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что погорельцам купят новые квартиры за счет застройщика.