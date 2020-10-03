Жертвами аварии на Кубани стали три человека

Фото пресс-службы краевого ГУ МВД РФ

Авария произошла 3 октября около 15:30 на автодороге Краснодар – Ейск. По предварительным данным, 40-летний водитель КаМАЗа экстренно затормозил, и грузовик занесло на встречную полосу. Там он влетел в легковой автомобиль «Ниссан», в котором ехали три человека. Все они скончались на месте.

- В результате ДТП от полученных травм на месте погибли 56-летний водитель легковушки и два его пассажира 31 года и 55 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике прицеп тягача занесло в иномарку, в которой ехала семья с детьми, женщина погибла.