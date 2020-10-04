Следком Кубани проводит проверку после перестрелки с полицией

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К делу о перестрелке в Щербиновском районе подключился Следком.

Ведомство проводит проверку после ЧП в кафе станицы Старощербиновской, где в ночь на второе октября случился дебош. Местные жители вызвали полицию, когда отдыхающие в кафе люди стали шуметь и крушить все.

Когда полиция приехала, 21-летний мужчина, который отдыхал в кафе, стал угрожать полицейскому.

- Он угрожал полицейскому применением насилия, а также пытался завладеть его табельным пистолетом, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В этой связи сотрудник полиции был вынужден применить оружие. Организована проверка по факту угрозы применения насилия в отношении полицейского ППС.

Кроме того, следователи дадут оценку и тому, правомерно ли применил оружие полицейский.

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