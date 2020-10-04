Дмитрий Лемберский. Фото: соцсети

В Краснодарском краевом театре кукол – новый руководитель. Им стал Дмитрий Лемберский. Он и главный режиссер и художественный руководитель театра.

На Кубань деятель культуры приехал из Екатеринбурга. В 2010 году Дмитрий Лемберский окончил там театральный институт, где учился на кафедре актера театра кукол. В вузе работал заведующим лабораторией театра кукол. Трудился в местном театре, где выступал с разными видами «подопечных» - планшетной, тростевой и марионеточной куклами.

Параллельно с работой в театре вел свадьбы и знал все рестораны города.

- Я знаю где вкусно готовят, хорошо работает персонал, просторная и уютная атмосфера, исправен кондиционер, хватит для всех парковки и все будет вовремя, - говорил о себе Дмитрий на свадебных сайтах.

Недавно переехал в Краснодар.