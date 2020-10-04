В Новороссийске осудили женщину, которая обещала мужчине через суд решить вопросы с землей

В Новороссийске осудили женщину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске осудили 49-летнюю женщину, которая обещала 42-летнему мужчине за 5, 5 млн рублей решить вопросы с землей. Даму задержали оперативники ФСБ еще в ноябре 2019 года, но только сейчас ей вынесли приговор.

Ей назначили 3, 5 года колонии общего режима.

По данным следствия, 42-летний мужчина из Новороссийска хотел купить недвижимость в Геленджике, чтобы открыть гостиницу. Он нашел объявление на сайте, связался с риелтором, но выяснилось, что на этом участке нельзя открывать гостиницу, земля для этого не предназначена.

- При этом риелтор передал мужчине контактные данные 49-летней жительницы Анапы, которая, представившись юристом, пообещала оказать ему содействие в переводе приобретаемого участка в иную категорию земель, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

И уже дама сказала покупателю, что за 5, 5 млн рублей решит его вопрос в суде. Когда она получала эти деньги в одном из кафе Новороссийска, ее и задержали.

А на днях ее осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Правда, приговор в законную силу еще не вступил и у женщины есть время его обжаловать.